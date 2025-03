Aktien New York: Verluste zum Großen Verfall

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag zunächst nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am großen Verfallstag an den Terminmärkten 0,94 Prozent auf 41.558,39 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 5.622,95 Punkte nach unten. Der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,71 Prozent auf 19.537,70 Punkte. Auf Wochensicht steuert allein der Dow auf ein knappes Plus zu, während sich bei den anderen Indizes Verluste abzeichnen

Zum großen Verfall laufen an den Terminbörsen etliche Wetten auf Indizes und Einzelwerte aus, was häufig für Kursschwankungen sorgen kann. Zudem lasten die Konjunktursorgen wegen der Zollpolitik von Donald Trump weiter auf der Stimmung./gl/mis