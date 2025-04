Aktien New York: Verschnaufpause nach turbulenter Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Ende einer Handelswoche mit extremen Kursschwankungen sind die US-Aktienmärkte am Freitag vorerst etwas zur Ruhe gekommen. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,2 Prozent im Plus bei 39.690 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 3,6 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag zuletzt 0,5 Prozent auf 5.293 Zähler. Für den von den großen Technologieaktien dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 18.463 Punkte hoch, was ein Wochenplus von mehr als 6 Prozent signalisiert.

Das Hin und Her der Zollpolitik von Donald Trump ist weiterhin das beherrschende Thema am Markt. Die vom Präsidenten angekündigte Zollpause für viele Länder hatte die Aktienmärkte am Mittwoch zwar nach oben katapultiert. Dennoch bleiben die Anleger skeptisch, denn der Zollstreit zwischen China und den USA spitzt sich weiter zu.

Die chinesische Regierung gab bekannt, dass die Gegenzölle auf US-Waren nun auf 125 Prozent steigen sollen. Donald Trump hatte zuvor verkündet, die Zölle auf Importe aus China noch weiter auf 125 Prozent zu erhöhen. Anschließend hatte die US-Regierung mitgeteilt, bereits eingeführte Zölle in Höhe von 20 Prozent nicht einberechnet zu haben. Damit liegt der Sonderzollsatz gegen China nun bei 145 Prozent./edh/he