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Aktien New York: Vor allem Standardwerte erholen sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Montag von ihren teils herben Freitagsverlusten erholt. Vor den nachbörslich anstehenden Apple-Geschäftszahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament gingen die Anleger aber vor allem im Technologiesektor nicht zu deutlich ins Risiko.

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Der NASDAQ 100 schaffte eine halbe Stunde nach Handelsbeginn nur ein Plus von 0,53 Prozent auf 28.536 Punkte. Vor dem Wochenende war der technologielastige Auswahlindex mit negativen Geschäftsaussagen des Internetriesen Amazon und des Halbleiterherstellers Intel um rund dreieinhalb Prozent eingebrochen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der gut ein Prozent abgegeben hatte, machte am Montag mit einem Anstieg um 1,06 Prozent auf 52.320 Punkte diesen Verlust nahezu wieder wett. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,59 Prozent auf 7.625 Punkte bergauf./gl/he

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