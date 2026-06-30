Aktien New York: Vorsicht kehrt zurück - Zinspolitik zunehmend im Blick
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Handelstagen an den US-Börsen mit teils kräftigen Gewinnen sind die Anleger am Mittwoch wieder vorsichtiger geworden. Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP sowie die Daten zur Unternehmensstimmung im Verarbeitenden Gewerbe (ISM) blieben zwar etwas hinter den Schätzungen zurück, doch ein sonderlicher Dämpfer für die Zinserhöhungserwartungen am Markt seien sie damit nicht, hieß es seitens der Helaba.
Der NASDAQ 100, der sich seit Wochenbeginn mit plus 4 Prozent weitgehend von seinem jüngsten Rücksetzer erholt hatte, gab im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 30.027 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500, der, was das abgeschlossene zweite Quartal betrifft, auf das stärkste seit sechs Jahren zurückblicken kann, verlor 0,1 Prozent auf 7.496 Zähler. Der Dow Jones Industrial pendelte zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 52.401 Punkte zu.
An den Finanzmärkten wird für die Ende Juli anstehende Sitzung zunehmend auf eine Zinsanhebung gewettet, welche festverzinsliche Wertpapiere im Vergleich zu Aktien begünstigen würde. Noch geht aber eine klare Mehrheit davon aus, dass die Währungshüter den aktuellen Zinssatz beibehalten werden.
Justin Onuekwusi, oberster Anlagestratege bei St. James's Place, gehört zu dieser Mehrheit. "Im letzten Quartal sind die Ölpreise gefallen, was es für eine Zentralbank schwierig macht, auf die Bremse zu treten und in dieser Situation mit Zinserhöhungen zu beginnen", sagte er. Für die September-Sitzung hielten sich die Erwartungen für eine Anhebung auf der einen Seite und für eine Beibehaltung oder sogar Zinssenkung die Waage auf der anderen Seite./ck/he
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