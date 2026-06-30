DAX25.043 +0,2%Est506.285 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8200 +3,9%Nas26.173 -0,2%Bitcoin52.807 +2,9%Euro1,1381 -0,4%Öl71,29 -2,2%Gold4.082 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Kryptowährungen im 2. Quartal 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Quartalsperformance der Kryptowährungen Kryptowährungen im 2. Quartal 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Quartalsperformance der Kryptowährungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Vorsicht kehrt zurück - Zinspolitik zunehmend im Blick

01.07.26 16:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
24,10 EUR 0,10 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Handelstagen an den US-Börsen mit teils kräftigen Gewinnen sind die Anleger am Mittwoch wieder vorsichtiger geworden. Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP sowie die Daten zur Unternehmensstimmung im Verarbeitenden Gewerbe (ISM) blieben zwar etwas hinter den Schätzungen zurück, doch ein sonderlicher Dämpfer für die Zinserhöhungserwartungen am Markt seien sie damit nicht, hieß es seitens der Helaba.

Der NASDAQ 100, der sich seit Wochenbeginn mit plus 4 Prozent weitgehend von seinem jüngsten Rücksetzer erholt hatte, gab im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 30.027 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500, der, was das abgeschlossene zweite Quartal betrifft, auf das stärkste seit sechs Jahren zurückblicken kann, verlor 0,1 Prozent auf 7.496 Zähler. Der Dow Jones Industrial pendelte zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 52.401 Punkte zu.

An den Finanzmärkten wird für die Ende Juli anstehende Sitzung zunehmend auf eine Zinsanhebung gewettet, welche festverzinsliche Wertpapiere im Vergleich zu Aktien begünstigen würde. Noch geht aber eine klare Mehrheit davon aus, dass die Währungshüter den aktuellen Zinssatz beibehalten werden.

Justin Onuekwusi, oberster Anlagestratege bei St. James's Place, gehört zu dieser Mehrheit. "Im letzten Quartal sind die Ölpreise gefallen, was es für eine Zentralbank schwierig macht, auf die Bremse zu treten und in dieser Situation mit Zinserhöhungen zu beginnen", sagte er. Für die September-Sitzung hielten sich die Erwartungen für eine Anhebung auf der einen Seite und für eine Beibehaltung oder sogar Zinssenkung die Waage auf der anderen Seite./ck/he

In eigener Sache

Übrigens: Dow und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Dow Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dow Inc

DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.06.2019Dow Market PerformBMO Capital Markets
05.04.2019Dow OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2019Dow Equal-WeightMorgan Stanley
19.07.2019Dow Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.04.2019Dow UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen