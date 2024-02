Aktien New York: Vorsicht vor Zahlen von Nvidia belastet Nasdaq-Börse

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten NVIDIA hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige NASDAQ 100, der um 1,3 Prozent auf 17 458 Punkte fiel. Hier sind Halbleitertitel wie NVIDIA, Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) schwer gewichtet, entsprechend stark lasteten deren Kurseinbußen auf dem Index.

Besser als die Nasdaq -Indizes hielten sich am Dienstag die eher von klassischen Industrie-, Konsum- und Finanztiteln dominierten Börsenbarometer Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und S&P 500. Der Dow lag mit 0,2 Prozent auf 38 553 Punkte nur moderat im Minus. Der S&P 500 gab um 0,8 Prozent auf 4966 Zähler nach und fiel wieder unter die runde 5000er-Marke.

Nvidia-Aktien sackten um 6 Prozent ab. Die Verluste von Broadcom, AMD und Applied Materials reichten von 2 bis fast 6 Prozent. Nvidia gilt wegen seiner starken Ausrichtung auf die Boom-Technik generative Künstliche Intelligenz schon länger als ein starkes Zugpferd für den gesamten Tech-Sektor. Nvidia-Aktien sind allein im noch jungen Börsenjahr um fast 40 Prozent gestiegen.

Die für Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia könnten einen Wendepunkt an den Märkten markieren, sagte Anlagestratege Charles-Henry Monchau von Banque Syz in einem Fernsehinterview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Denn die Richtung an den Aktienmärkten hänge stark von der Kursentwicklung einiger Tech-Schwergewichte wie Nvidia ab.

Ebenfalls am Mittwoch steht das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank Fed im Januar auf der Agenda. Die Anleger dürften die Aussagen der Währungshüter auf Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs abklopfen.

Am Dienstag standen mit den Quartalsbilanzen von Home Depot und Walmart traditionellere Branchen im Fokus. Die Aktienkurse gingen getrennte Wege: Während Walmart-Aktien um 3,4 Prozent stiegen und ein Rekordhoch erreichten, gaben Home Depot leicht nach.

Bei Walmart lobten die Experten von JPMorgan die jüngste Geschäftsentwicklung auf dem Heimatmarkt. Diese habe die Profitabilität des Handelskonzerns angetrieben. Die milliardenschwere Übernahme des SmartTV-Herstellers Vizio (Walmart) trübte die gute Stimmung nicht. Vizio-Aktien sprangen derweil um fast 15 Prozent hoch.

Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot rechnet im neuen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) nur mit einer etwas besseren Entwicklung. Das reichte den Investoren nicht.

Die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Discover Financial (Discover Financial Services) schnellten um 14 Prozent nach oben, nachdem der Konkurrent Capital One Financial eine rund 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeofferte vorgelegt hatte. Bezahlen will Capital One mit eigenen Aktien. Die Papiere von Capital One Financial legten leicht zu./bek/he