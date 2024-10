Aktien New York: Vorsicht wegen Nahost-Konflikt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts hat am US-Aktienmarkt am Mittwoch für Zurückhaltung gesorgt. Im frühen Handel verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent auf 42.118 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,3 Prozent auf 19.709 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent auf 5.691 Punkte nach unten.

Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt. "Und solange in diesem Konflikt Gegenangriff auf Angriff erfolgt, dürfte auch die Nervosität an der Börse hoch bleiben. Eine zeitnahe, diplomatische Lösung ist aktuell nur schwer vorstellbar", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt beeinflussten die Indizes nur wenig. So schuf die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten im September mehr Stellen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Wichtiger für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ist der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der Regierung für September./ajx/he