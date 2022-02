Aktien New York: Wall Street beendet Erholungsversuch schnell

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den klaren Vortagesverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen angespannt. Eine frühe Erholung geriet am Mittwoch schnell wieder ins Stocken, dabei machten die geopolitischen Spannungen in Osteuropa weiter die marktrelevanten Schlagzeilen. Nach einem Spitzenanstieg um 0,7 Prozent war der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 0,02 Prozent ins Minus gerutscht auf 33 588,23 Punkte.

Als förderlich galt zu Beginn die Nachricht, dass der russische Präsident Wladimir Putin erklärt hatte, Moskau sei offen für eine Suche nach diplomatischen Lösungen im Konflikt mit der Ukraine. Streitpunkt sind jetzt auch die Sanktionen, mit denen westliche Länder auf die jüngsten Schritte Russlands reagierten. US-Außenminister Antony Blinken hatte ein geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow abgesagt. Die USA rechnen nach wie vor mit einem großangelegten Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine.

Vor diesem Hintergrund bekamen die Anleger auch am breiten US-Markt nach dem freundlichen Start schnell kalte Füße. Der S&P 500 legte zuletzt mit 4306,46 Punkten um 0,04 Prozent zu. Der technologielastige NASDAQ 100 verteidigte ein hauchdünnes Plus von 0,01 Prozent. Er stand bei 13 871,33 Zählern./tih/jha/