Aktien New York: Weiter abwärts - Omikron und Widerstand gegen Biden-Pläne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Auftakt in den Montagshandel an ihre schwache Vorwoche angeknüpft. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda machte mit den Auswirkungen der Corona-Variante Omikron, den geldpolitischen Straffungsplänen der großen Notenbanken und dem drohenden Scheitern von US-Präsident Joe Bidens Sozial- und Klimaplänen gleich mehrere Belastungsfaktoren aus. Die US-Großbank Goldman Sachs senkte gar ihre Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft, nachdem der demokratische Senator Joe Manchin am Sonntag verkündet hatte, einem billionenschweren Sozial- und Klimapaket nicht zustimmen zu wollen.

In den ersten Handelsminuten nach dem Börsenstart in die Weihnachtswoche reagierte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) auf diese Gemengelage mit einem Abschlag von 1,59 Prozent auf 34 803,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 1,38 Prozent auf 4557,04 Punkte ab. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der am Freitag im Vergleich zu den Standardwerten noch recht glimpflich davon kam, ging es nun um 1,18 Prozent auf 15 614,45 nach unten./ajx/men