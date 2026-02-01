Aktien New York: Weiter auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte an ihre Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump an die Nation keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig bleiben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich wird KI-Champion Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen und wohl auch einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr geben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 49.306 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 0,5 Prozent auf 6.927 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,2 Prozent auf 25.270 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert./edh/he