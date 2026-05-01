Aktien New York: Weitere Gewinne - Dow-Rekord vor langem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag mit weiteren Gewinnen in den letzten Handelstag vor dem langen Wochenende gestartet. Beim Leitindex Dow Jones Industrial reichte es sogar für ein Rekordhoch. Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs, zuletzt eher robusten Konjunkturdaten sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

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Im frühen Handel ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial um 0,60 Prozent auf 50.588 Punkte hoch. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7.493 Punkte zu, womit seine Bestmarke wieder in Reichweite kommt. Ähnlich sieht es beim technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 aus, der um 0,74 Prozent auf 29.573 Punkte vorrückte. Auf Wochensicht zeichnen sich für Dow und Nasdaq 100 Kursgewinne von 2,1 beziehungsweise 1,5 Prozent ab./gl/he