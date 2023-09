Aktien New York: Weitere moderate Gewinne nach jüngstem Rücksetzer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stabilisierung der US-Börsen seit dem Ende der vergangenen Woche hat sich am Montag fortgesetzt. Vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen, denn diese Daten dürften in die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche mit einfließen.

In der ersten Handelsstunde legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,44 Prozent auf 34 727,69 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,41 Prozent auf 4475,79 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,45 Prozent auf 15 349,74 Punkte hoch./ck/jha/