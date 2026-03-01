DAX22.942 -2,4%Est505.630 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas22.017 -0,6%Bitcoin60.064 -3,4%Euro1,1514 +0,5%Öl111,9 +2,0%Gold4.613 -4,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus
Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Aktien New York: Weitere Verluste aus Angst vor Energiekrieg

19.03.26 15:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.619,8 PKT -117,1 PKT -2,04%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienmärkten gibt es am Donnerstag aus Angst vor einer weiteren Eskalation an den Energiemärkten erneut Verluste. Deutlich steigende Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft.

Wer­bung

Die Verluste in New York waren jedoch geringer als in Europa und Asien, wo die Wirtschaft stärker von Öl- und Gasimporten abhängig ist. Während der europäische EuroStoxx mehr als zwei Prozent verlor, büßte der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel ein halbes Prozent ein auf 46.006 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel in ähnlichem Maße auf 6.590 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 24.265 Zähler bergab.

Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff nach Angaben aus dem Golfstaat schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen der Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor einem folgenreichen Energiekrieg. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent näherte sich am Donnerstag zeitweise wieder der 120-Dollar-Marke. Er entwickelt sich damit bedenklicher als der Preis der US-Sorte WTI./tih/nas

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

15:47ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Verluste - Ölpreisschub schürt Inflationsangst
15:25Safran baut Wartungsstandort in Florida aus
15:02Aktien New York: Weitere Verluste aus Angst vor Energiekrieg
14:00ASML Holding N.V. (ASML) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
13:43France's Advanced Plastic Recycling Era Begins With TotalEnergies
13:41Volkswagen: Prämie für Tarifbeschäftigte
13:30Stabilisierung nach den Kurskapriolen? – Exxon, Micron Technology, Apple, NVIDIA und Tesla in der Analyse
13:30Stabilisierung nach den Kurskapriolen? – Exxon, Micron Technology, Apple, NVIDIA und Tesla in der Analyse
mehr