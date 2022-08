Aktien New York: Weitere Verluste - Inflations- und Wachstumssorgen halten an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder erwachten Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter fest im Griff. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming überwog bei den Anleger erneut die Verkaufsbereitschaft.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank am Montag in der ersten Handelsstunde um 1,24 Prozent auf 33 289,21 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,53 Prozent auf 4163,64 Punkte bergab und der technologielastige NASDAQ 100 verlor 1,88 Prozent auf 12 994,08 Zähler./gl/he