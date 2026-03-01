DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -4,4%Nas20.966 -2,1%Bitcoin57.187 -4,1%Euro1,1513 -0,2%Öl112,4 +6,1%Gold4.521 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 RENK RENK73 CTS Eventim 547030 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Steigende Ölpreise belasten US-Börsen -- DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, KONTRON, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Halbleiterwerte vor dem Wochenende unter Druck: Infineon, AIXTRON & Co. mit Kursverlusten Halbleiterwerte vor dem Wochenende unter Druck: Infineon, AIXTRON & Co. mit Kursverlusten
Novo Nordisk-Aktie nur leicht im Minus: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Blick Novo Nordisk-Aktie nur leicht im Minus: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Aktien New York: Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten

27.03.26 19:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
20.970,7 PKT -437,4 PKT -2,04%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnen die Anleger zur Vorsicht. Auf die Stimmung drückte auch Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine anfänglichen Verluste aus und notierte zuletzt 1,43 Prozent tiefer bei 45.301 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,40 Prozent auf 6.387 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,74 Prozent auf 23.176 Punkte bergab. Damit steuern Dow und Nasdaq 100 trotz der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Mittwoch auf Wochenverluste von 0,6 und 3 Prozent zu.

Am Persischen Golf ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Eine paramilitärische iranische Miliz verwehrte drei Containerschiffen die Fahrt durch die Straße von Hormus. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump sein Ultimatum für eine Wiedereröffnung der Meerenge ein weiteres Mal verlängert. Er verschob die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur um weitere zehn Tage auf den 6. April. US-Außenminister Marco Rubio geht davon aus, dass die USA ihre Kriegsziele auch ohne den Einsatz von Bodentruppen erreichen werden.

Der Verteidigungsminister des US-Bündnispartners Israel kündigte eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Als Grund nannte er den andauernden Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel. Die Verlängerung des US-Ultimatums an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

Wer­bung

China reagierte derweil mit zwei Untersuchungen gegen die USA auf entsprechende Schritte der USA vor zwei Wochen. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den USA behinderten. Der Handelsstreit zwischen beiden Ländern läuft seit Jahren, hatte sich nach einem Treffen von Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im vergangenen Oktober aber vorerst etwas beruhigt.

Die Aktien der Ölriesen Exxon Mobil (ExxonMobil) und Chevron reagierten mit Kursgewinnen von 3,1 und 1,8 Prozent auf die weiter steigenden Ölpreise.

Ansonsten standen an den New Yorker Börsen vor dem Wochenende Titel aus der zweiten Reihe im Fokus. Unity Software sprangen um 7,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unerwartet gute vorläufige Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekanntgegeben.

Wer­bung

Die Titel von Argan Inc (Argan) schossen sogar um rund 36 Prozent in die Höhe, nachdem der Kraftwerksbauer bei Umsatz und Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatte.

Die Anteilsscheine von Rocket Pharmaceuticals sackten indes trotz positiver Nachrichten um knapp 20 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament Kresladi des Arzneimittelentwicklers die Marktzulassung. Kresladi wird für die Behandlung einer seltenen Erkrankung der weißen Blutkörperchen bei Kindern eingesetzt./gl/stw

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:12Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
20:02Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus
19:16Aktien New York: Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten
18:31Why Are Adobe Shares Sliding On Friday?
18:00NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags
18:00Amazon Rides on New Logistics and Delivery Innovations: What's Ahead?
17:58Oracle vs. Alibaba: Which Cloud & AI Giant Has an Edge Right Now?
17:57PayPal Stock Trades Below Industry P/E: How to Play the Stock?
mehr