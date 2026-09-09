Aktien New York: Weitere Verluste wegen Ölpreisanstieg - Meta-Rally an Nasdaq

09.09.26 16:08 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten am Dienstag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte erneute Kursrückgänge ab. Gedrückt wird die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent auf 52.413 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli.

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Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.652 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige NASDAQ 100 mit einem nur hauchdünnen Abschlag auf 29.492 Punkte robuster. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit der Einführung des KI-Agenten "Muse". Dies trieb nicht nur die Meta-Aktie an, sondern auch andere KI-Profiteure, die zum Beispiel aus den Chip- und Speicherbereichen kommen.

Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Ein Fass Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar. Experten glauben, dass vor diesem Hintergrund der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und US-Inflationsdaten am Freitag nochmals brisanter werden./tih/nas