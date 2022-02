Aktien New York: Weiterer Kursrutsch nach russischem Ukraine-Angriff

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat am Donnerstag die US-Börsen auf ihrer Talfahrt gehalten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sackte nach einer halben Handelsstunde um 2,31 Prozent auf 32 367,93 Punkte ab. Er steuert damit auf den sechsten Verlusttag in Folge zu. Binnen einer Woche hat er wegen des nun auch militärisch geführten Konflikts schon mehr als 7 Prozent eingebüßt. Die Kursgewinne, die er seit dem März 2021 erzielt hatte, sind mittlerweile verflogen.

Nachdem Russland eine Invasion begonnen hat, waren die Börsen am Donnerstag weltweit auf Talfahrt. Vor allem in Europa gab es einen Einbruch. Der Dow und seine US-Indexkollegen hatten am Vortag im Verlauf schon Federn gelassen, sodass die Verluste hier am Donnerstag etwas milder ausfielen als in Europa. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,90 Prozent auf 4145,34 Zähler ein, während der technologielastige NASDAQ 100 1,66 Prozent auf 13 285,53 Zähler verlor.

Von mehreren Seiten, darunter die Ukraine selbst und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wurden Angriffe aus verschiedenen Richtungen gemeldet. "Die russische Invasion in der Ukraine ist eine ernste geopolitische Krise mit weitreichenden Folgen", sagte Analyst Kallum Pickering von der Bank Berenberg. Sie werde die kurzfristige Wirtschaftsleistung, insbesondere in Europa, beeinträchtigen und den globalen Anlegern einen zusätzlichen Anstoß geben, ihr Risikoengagement zu verringern./tih/he