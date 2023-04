Aktien New York: Wenig bewegt im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zur Eröffnung keine großen Sprünge gemacht. Potenziell marktbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Jedoch könnten geopolitische Entwicklungen Einfluss nehmen, hieß es am Markt mit Verweis auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA auf der einen Seite und China sowie Russland auf der anderen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand in den ersten Minuten nach der Eröffnung 0,13 Prozent höher bei 33 630,85 Punkten. Tags zuvor war der US-Leitindex um rund 0,3 Prozent gestiegen, Zinsangst nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hatten die Anleger letztlich abgeschüttelt. Der marktbreite S&P 500 notierte am Dienstag fast unverändert bei 4109,32 Zählern. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,36 Prozent auf 13 003,65 Punkte./ajx/he