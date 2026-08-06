DAX 26.373 +0,9%ESt50 6.541 +0,6%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,43 -0,3%Nas 26.588 +0,9%Bitcoin 56.289 +1,0%Euro 1,1564 +0,4%Öl 82,1 -0,5%Gold 4.357 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York: Wenig Bewegung nach jüngster Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag einen Gang zurückgeschaltet. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung.

Werbung

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 54.249 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.732 Zähler zu. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es geringfügig auf 29.493 Punkte nach oben./la/he