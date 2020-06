Aktien New York: Wieder deutliche Verluste - Corona-Sorgen dominieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Berg- und Talfahrt an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Auf die Gewinne am Vortag folgten nun wieder Verluste. Gemischt ausgefallene Konjunkturdaten stützten diesmal nicht. Dominantes Thema bleibt die Entwicklung der Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 1,89 Prozent auf 25 260,22 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 büßte 1,17 Prozent auf 3047,65 Punkte ein. Der NASDAQ 100 sank um 1,29 Prozent auf 9971,70 Zähler. Der technologielastige Index hatte noch am Dienstag ein Rekordhoch verzeichnet. Hoffnungen trieben an, dass das Tal für die Weltkonjunktur angesichts umfangreicher Hilfspakete und zunehmender Lockerungen virusbedingter Beschränkungen in den einzelnen Ländern nicht ganz so tief sein wird.

Inzwischen jedoch ist die Furcht vor einer zweiten Virus-Welle wieder präsenter. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staate rasant nach oben geschnellt. Die Johns-Hopkins-Universität meldete am Donnerstag rund 40 000 neue Fälle.

Konjunkturseitig waren die Daten durchwachsen. Zwar erholten sich die Konsumausgaben im Mai kräftig, doch das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Juni erholte sich weniger deutlich als erwartet./ck/mis