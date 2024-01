Aktien New York: Wieder Verluste nach Tech-Rally zu Wochenbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag nach den teils deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Unter den an der Nasdaq-Börse konzentrierten Technologiewerten hatte es am Vortag nach ihrem besonders schwachen Jahresauftakt eine Erholungsrally gegeben, es fanden sich nun aber keine Anschlusskäufer.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor im frühen Handel 0,73 Prozent auf 37 407,07 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,65 Prozent auf 4732,72 Zähler nach und für den NASDAQ 100 ging es um 0,76 Prozent auf 16 523,51 Punkte nach unten.

Die Anleger wägen Beobachtern zufolge den Optimismus in Bezug auf Künstliche Intelligenz, der am Montag kurz wieder aufflammte, umgehend wieder gegen die Sorge ab, dass es die US-Notenbank Fed mit einer Zinssenkung nicht eilig haben könnte. Von den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten könnte es diesbezüglich neue Erkenntnisse geben. Vor deren Bekanntgabe agierten die Anleger lieber vorsichtig, hieß es.

