Aktien New York: Zinssorgen bedrücken weiter die Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen knüpfen am Freitag mit Verlusten an den schwachen Vortag an. Die Zinssorgen sind wieder zurück auf der Agenda, und dies belastete vor allem die Technologiebranche, weil die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich noch sensibler darauf reagieren. Der NASDAQ 100 sackte um 1,29 Prozent auf 12 281,62 Zähler ab. Er rutschte damit in der Wochenbilanz knapp ins Minus.

Die Standardwerte im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schlugen sich im frühen Handel mit einem Abschlag von 0,46 Prozent auf 33 542,39 Punkte deutlich besser. Die Wochenbilanz des Wall-Street-Index weis damit ein Minus von knapp einem Prozent auf. Der breit gefasste S&P 500 fiel im frühen Freitagshandel um 0,90 Prozent auf 4053,52 Zähler.

Der Optimismus der Investoren sei angesichts der weiter sehr hohen Erzeugerpreise ins Wanken geraten, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Daten vom Vortag hätten gezeigt, dass es außerordentlich schwierig sei, die Wirtschaft zu einer sanften Landung zu bringen. Auf dem Weg dorthin dürfte es zudem wahrscheinlich "viele Turbulenzen" geben./tih/he