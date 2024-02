Aktien New York: Zumeist Gewinne - Preisdaten ohne negative Überraschung

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten haben am Donnerstag am US-Aktienmarkt für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Die wichtigsten Indizes legten überwiegend zu, wobei insbesondere zinssensible Technologieaktien Gewinne verzeichneten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 38 919,44 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 50 (S&P 500) ging es um 0,28 Prozent auf 5083,93 Zähler bergauf. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,60 Prozent auf 17 981,91 Punkte.

In den USA hat sich der Preisauftrieb im Januar - wie von Anlegern erhofft - weiter abgeschwächt. Der Preisindex PCE stieg zum entsprechenden Vorjahresmonat um 2,4 Prozent. Im Dezember waren es noch 2,6 Prozent gewesen. Die Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) sank von 2,9 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed. Die Preisentwicklung war so von Ökonomen erwartet worden./la/he