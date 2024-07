Aktien New York: Zurückhaltung vor Geschäftszahlen von Tech-Konzernen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Indizes bewegen sich kaum. Die Aufmerksamkeit der Anleger verlagerte sich von der Politik auf die bald Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Technologiekonzerne. Bereits nach Börsenschluss werden die Tech-Schwergewichte Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte 0,14 Prozent im Plus bei 40.473,63 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24 Prozent auf 5.577,68 Punkte nach oben. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 legte minimal auf 19.824,39 Punkte zu.

Zum Wochenstart hatte der Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 noch für Erleichterung an den Börsen gesorgt. Biden war nach einem desaströsen Auftritt bei einem Fernsehduell gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump Ende Juni extrem in die Kritik geraten./la/he