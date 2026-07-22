Aktien New York: Zurückhaltung vor Quartalsbilanzen großer Tech-Konzerne

22.07.26 15:50 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Neben Texas Instruments und IBM legen mit Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Tesla dabei auch zwei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Vor allem diese beiden dürften dann erst einmal die Richtung für den Technologiesektor und die Stimmung an den Märkten vorgeben, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erwartet.

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"Nach der KI-Euphorie der vergangenen Monate zählt jetzt nicht mehr die Fantasie, sondern die Realität", sagte er. "Die Börse will steigende Umsätze, kräftige Gewinne und vor allem einen optimistischen Ausblick sehen. Wer liefert, wird belohnt. Wer enttäuscht, wird abgestraft."

Im Fokus bleiben außerdem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost, die an den Börsen derzeit "erstaunlich entspannt" beobachtet werden, wie Molnar ergänzte. Die Ölpreise stiegen weiter deutlich.

Der NASDAQ 100, der von den großen Tech-Konzernen dominiert wird, gab im frühen Handel nach einer fast zweiprozentigen Erholung am Vortag um 0,6 Prozent auf 28.995 Zähler nach. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial gewann 0,1 Prozent auf 52.290 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.500 Zähler nach./ck/he