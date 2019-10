Aktien New York: Zurückhaltung vor Zinsentscheid - Neuer Rekord für S&P 500

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Dennoch gelang es dem S&P 500, mit kleinen Schrittchen auf ein neues Rekordhoch zu klettern. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets warten die Anleger auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Gehofft wird auf die dritte Zinssenkung in Folge, was auch Enttäuschungspotenzial birgt.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der zu Wochenbeginn die 27 000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss um geringe 0,06 Prozent auf 27 105,66 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 toppte mit zeitweise 3047,87 Punkten seinen am Montag erreichten Höchststand. Zuletzt gewann er dann 0,15 Prozent auf 3043,85 Punkte.

Der Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) verlor indes 0,51 Prozent auf 8069,48 Punkte. Auch er war am Montag auf einen Höchststand geklettert. Ausgelöst worden waren die Kursgewinne durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump , dass ein wichtiger Teil des angestrebten Handelsabkommens mit China wohl schon vorzeitig Mitte November unterzeichnet werden könnte. Am Markt hieß es dazu nun: Für weitere Aufwärtsimpulse aus dieser Richtung seien nun aber Tatsachen erforderlich.

Unternehmensseitig bewegte die Berichtssaison. Schwach zeigten sich hier die Aktien des Technologie-Giganten Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit minus 2,3 Prozent im Nasdaq-Auswahlindex. Die Google-Mutter hatte im vergangenen Quartal ihr Geschäft zwar deutlich ausgebaut, die Gewinnerwartungen von Experten aber verfehlt.

Apple (Apple) büßten am Dow-Ende 2,3 Prozent ein. Der iPhone-Hersteller wird seine Quartalsbilanz am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen. Die Papiere der Pharmakonzerne Merck und Pfizer nahmen die Spitzenplätze im US-Börsenbarometer ein. Die Anteile von Merck & Co (Merck) stiegen um 4,1 Prozent und die des Konkurrenten Pfizer um 2,9 Prozent. Beide hatten ein starkes drittes Quartal verzeichnet und sind nun optimistischer für das Gesamtjahr. Auch General Motors überzeugte mit seinem Zahlenwerk. Die Papiere des Autobauers legten an der Spitze des S&P 100 um 4,6 Prozent zu.

Zahlen gab es auch von Beyond Meat. Doch obwohl diese positiv beurteilt wurden, brachen die Papiere um 19 Prozent auf 85,26 US-Dollar ein. Bernstein-Analystin Alexia Howard verwies auf die auslaufende Haltefrist für die Altaktionäre nach dem Börsengang. Im Mai war der Hersteller von Fleischersatzprodukten zu 25 Dollar je Aktie an die Börse gegangen. Nach einem Rekordhoch bei etwas unter 240 Dollar wurden die Anleger aber zunehmend vorsichtiger, viele begannen Gewinne einzustreichen.

Einen noch düstereren Handelstag hatten die Aktionäre des Online-Essenslieferanten GrubHub zu verkraften. Die Papiere brachen um etwas mehr als 42 Prozent ein, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalsergebnissen enttäuscht und seine Umsatzprognose für das Schlussquartal gesenkt hatte. Zahlreiche Analysten stuften die Aktie daraufhin ab. Händler verwiesen unter anderem darauf, dass die Experten der Bank of America, die Grubhub bislang zum Kauf empfohlen hätten, nun sogar zum Verkauf rieten./ck/men