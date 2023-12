Aktien Osteuropa Schluss: Börsen bis auf Moskau mit Abgaben

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend tiefer geschlossen. Auch im westeuropäischen Umfeld agierten die Anleger vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurückhaltend. In Moskau beendete der RTS-Index (RTS) hingegen seine zweiwöchige Abwärtsfahrt.

An der Prager Börse gab der PX (PX Prague Stock Exchange Index) nach drei Gewinntagen in Folge um 0,29 Prozent auf 1407,27 Punkte nach. Unter den Bankenwerten verloren die Titel an der Komercni Banka (Komercni Banka AS) und der Erste Group (Erste Group Bank) 0,9 und 1,7 Prozent. Etwas Unterstützung erhielt der tschechische Leitindex hingegen von der schwer gewichteten CEZ (CEZ AS)-Aktie, die 0,8 Prozent gewann.

Der ungarische BUX setzte die Konsolidierung nach dem zuletzt erreichten Rekordhoch fort. Der Leitindex schloss bei geringen Umsätzen 0,04 Prozent niedriger bei 58 424,86 Zählern. Anteile am Ölkonzern MOL und am Pharmakonzern Richter Gedeon gaben um bis zu 0,3 Prozent nach. Papiere der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank gingen hingegen 0,2 Prozent höher aus dem Handel.

Am Warschauer Aktienmarkt gaben die Indizes nach zwei guten Vortagen wieder nach. Der Wig-20 (WIG 20) schloss mit 0,91 Prozent im Minus bei 2288,84 Punkten. Der breiter gefasste WIGverlor 0,84 Prozent auf 76 516,02 Zähler. Unter den meistgehandelten Werten gaben PKO (PKO Bank Polski) Bank (minus 0,3 Prozent), Orlen (PKN ORLEN) (minus 1,1 Prozent), Dino (minus 2,7 Prozent) und PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) (minus zwei Prozent) einheitlich nach.

An der Moskauer Börse drehte der RTS-Index (RTS) im späten Geschäft ins Plus und beendete so seine jüngste Verlustserie. Nach elf Tagen mit Kursrückgängen gewann er nun 0,57 Prozent auf 1051,21 Punkte. Vom Jahreshoch war der RTS zuletzt gut zehn Prozent abgefallen./spa/ste/APA/bek/jha/