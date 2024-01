Aktien Osteuropa Schluss: Börsen enden im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mit Abgaben geschlossen. Auch das Börsenumfeld in Westeuropa und den USA zeigte sich tiefer. Wesentlich waren unter anderem Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Sie dämpfte Erwartungen auf eine rasche Zinssenkung in der Eurozone . Lagarde verwies auf ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten.

Tags zuvor hatte Fed-Direktor Christopher Waller zwar geldpolitische Lockerungen für dieses Jahr für die USA in Aussicht gestellt, zugleich allerdings für ein vorsichtiges Vorgehen plädiert.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag verlor 0,76 Prozent auf 1434,89 Punkte. Die Versorger-Titel von CEZ (CEZ AS) gaben um 2,07 Prozent nach. Für Komercni Banka (Komercni Banka AS) ging es um 0,81 Prozent hinab und die Prager Notierungen der Erste Group (Erste Group Bank) verloren 0,74 Prozent.

Auch in Ungarn waren die Vorzeichen negativ. Der BUX in Budapest sank um 0,43 Prozent auf 63 019,94 Einheiten. Verluste von 3,90 Prozent verbuchten MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications). Die Anteile der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) sanken um 0,68 Prozent. Der Pharmawert Richter stieg um 0,77 Prozent.

In Polen verlor der Wig-20 (WIG 20) 1,85 Prozent auf 2167,71 Punkte. Sein marktbreites Pendant, der WIG, büßte 1,82 Prozent auf 73 582,30 Zähler ein. Unter den schwer gewichteten Titeln gaben Orlen (PKN ORLEN) um 3,24 Prozent nach. Dagegen waren die Zuwächse bei den Finanzwerten vergleichsweise gering. PKO Bank Polski verloren 0,21 Prozent, Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) gaben um 0,59 Prozent nach und die Versicherer-Titel von PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) büßten 0,58 Prozent ein.

Verluste verzeichnete zudem die Moskauer Börse. Dort sank der RTS-Index (RTS) um 1,01 Prozent auf 1129,77 Punkte./sto/ste/APA/edh/jha/