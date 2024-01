Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mehrheitlich höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Mittwoch zumeist mit unterschiedlich hohen Kursgewinnen geschlossen. Lediglich in Warschau wurden Abgaben verzeichnet, während es in Budapest, Moskau und Prag hinauf ging.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann 0,21 Prozent auf 1451,34 Punkte. Zuwächse von 0,8 Prozent gab es bei den gewichtigen Aktien von Erste Group (Erste Group Bank), die neben der Heimbörse in Wien auch in Prag gelistet sind. Die Titel des Energiekonzerns CEZ (CEZ AS) gewannen 0,6 Prozent. Erneut konnten die Anteile des Waffenherstellers Colt zulegen, sie legten um gut ein Prozen zut.

In Budapest steigerten stieg der BUX um 1,43 Prozent auf 62 804,52 Zähler. Bei den großen Indexwerten ragten MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) mit einem Kursanstieg um gut fünf Prozent heraus, gefolgt von der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank mit gut drei Prozent. Abgaben von 0,6 beziehungsweise 0,2 Prozent gab es für die Anteile des Ölkonzerns MOL und des Pharmakonzerns Richter (Chemical Works of Richter Gedeon). Bei MTelekom wurde auf eine Studie von Erste Group mit einem deutlich erhöhten Kursziel verwiesen.

In Polen fiel der Wig-20 (WIG 20) um 0,76 Prozent auf 2270,82 Zähler. Der marktbreite WIG sank um 0,55 Prozent auf 76 840,58 Einheiten. Die Anteile von Orange Polska gaben nach einer Abstufung auf "Hold" durch Erste Group um gut ein halbes Prozent nach. Starke Zuwächse verbuchten dagegen die Anteilscheine des Einzelhändlers CCC mit plus 5,8 Prozent sowie jene von LPP und Allegro (Allegroeu Registered) mit jeweils etwa drei Prozent Plus.

Der russische RTS legte um 0,85 Prozent auf 1115,51 Punkte zu./sto/ste/APA/tih/he