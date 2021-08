Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mehrheitlich im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Sie folgten damit einer meist soliden Tendenz an den westeuropäischen Handelsplätzen.

Einzig an der Budapester Börse ging es bergab. Der BUX-Index büßte dort 0,75 Prozent auf 51 633,85 Punkte ein. Beim Baustoffhändler Masterplast ging es um 2,2 Prozent nach unten. Üppig gehandelt wurden die Aktien der Bank OTP, die 1,1 Prozent tiefer schlossen. Auch jene des Pharmakonzerns Gedeon Richter gaben mit minus 1,3 Prozent nach. Die Titel des Ölkonzerns Mol schlossen außerdem 0,3 Prozent tiefer, obwohl das Branchenumfeld für Ölwerte in Gesamteuropa positiv war.

In Warschau konnte die Börse an ihre Vortagesgewinne anschließen, der Wig-20 legte 0,58 Prozent auf 2300,90 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,48 Prozent auf 69 093,64 Zähler. Stark gefragt waren die 3,6 Prozent höheren Papiere des Medien- und Telekommunikationsanbieters Cyfrowy Polsat. Für die Titel des Ölkonzerns PKN Orlen ging es im guten Branchenumfeld um 2,6 Prozent nach oben. Einen dreiprozentigen Abschlag mussten hingegen die Aktionäre des Einzelhändlers Dino Polska hinnehmen.

Auch der Prager PX (PX Prague Stock Exchange Index)-Index zeigte sich freundlich, er ging 0,24 Prozent höher bei 1286,18 Punkten aus dem Handel. Positiv wirkte sich dabei angehobene Prognosen für das tschechische Wirtschaftswachstum durch das Finanzministerium aus. 1,3 Prozent fester gingen die Aktien von CEZ (CEZ AS) aus dem Handel. Im Bankensektor war das Bild durchwachsen, wie Gewinne von maximal einem halben Prozent bei Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Moneta Money Bank aber Verluste bei Erste Group (Erste Group Bank) zeigen. Die in Prag zweitnotierten Aktien der Österreicher büßten 0,7 Prozent ein.

Mit Kursgewinnen schloss ferner die Moskauer Börse. Der RTS-Index (RTS) stieg dort um 0,66 Prozent auf 1660,90 Punkte./kat/spo/APA/tih/jha/