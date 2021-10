Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Gewinnen in Budapest und Warschau standen Verluste in Prag und Moskau gegenüber.

Der tschechische Aktienindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) büßte 0,94 Prozent auf 1326,10 Punkte ein. Deutlich unter Druck kamen in Prag die Aktien des Stromerzeugers CEZ (CEZ AS), die mit einem Minus von 2,3 Prozent aus dem Handel gingen.

Nach oben ging es hingegen in Budapest. Der BUX stieg dort um 0,80 Prozent auf 54 197,71 Punkte. Sehr gefragt waren unter den Schwergewichten im Leitindex die Aktien des Pharmakonzerns Richter, die 1,9 Prozent höher schlossen.

In Warschau stieg der Wig-20 um 0,52 Prozent auf 2405,05 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann ein halbes Prozent auf 73 586,32 Punkte. Über größere Kursgewinne konnten sich die Anleger der Bank Pekao freuen: Der Kurs schnellte hier um 6,3 Prozent hoch.

Abgaben gab es hingegen in Moskau. Der russische RTS-Index (RTS) verlor 1,94 Prozent auf 1843,83 Punkte./mik/APA/tih/he