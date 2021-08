Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mit Gewinnen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag in einem positiven gesamteuropäischen Umfeld mit Gewinnen geschlossen. Gefragt waren, wie an anderen Börsen auch, vor allem Bank- und Energie- sowie Ölwerte.

Deutliche Gewinne gab es in Warschau. Der polnische Wig-20 legte um 1,42 Prozent auf 2 287,52 Punkte zu, während der breiter gefasste WIG um 1,17 Prozent auf 68 763,00 Zähler stieg. Kräftige Gewinne gab es für Anleger des Bergbaukonzern KGHM und der Bank PKO mit jeweils etwa 2,8 Prozent Plus. Noch größer waren die Gewinne von 5,7 Prozent bei den Titel des Energiekonzerns PGE.

Moderat nach oben ging es in Prag. Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index)-Index stieg um 0,68 Prozent auf 1283,10 Punkte. Stark gefragt waren Aktien des Stromerzeugers CEZ (CEZ AS), die um 1,4 Prozent stiegen. Unter den Gewinnern fanden sich auch die Bankwerte Erste Group (Erste Group Bank) mit plus 0,7 Prozent sowie Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit plus 0,5 Prozent.

Auch in Budapest gab es Gewinne. Der ungarische BUX legte 0,63 Prozent auf 52 023,19 Punkte zu. Angetrieben wurde der Leitindex von den schwer gewichteten MOL-Aktien. Die Titel des Ölkonzerns legten in einem starken europäischen Branchenumfeld - angetrieben von einer Erholung des Ölpreises - 1,9 Prozent zu.

Stark im Plus schloss die Börse Moskau. Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 1,63 Prozent auf 1649,94 Punkte./mik/pma/APA/tih/jha/