Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen überwiegend höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend im Plus geschlossen. Während die Handelsplätze in Budapest und Warschau Kursgewinne verzeichneten, ging es in Prag nach unten. An der russischen Börse wurde am Freitag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Ungarn legte der BUX um 0,12 Prozent auf 66 263,18 Zähler zu. Sehr stark präsentierten sich MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications), die um 3,5 Prozent anzogen. Ebenfalls höher beendeten MOL (plus 0,3 Prozent) und Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) (plus 0,2 Prozent) das Geschäft. Als umsatzstärkste Titel verabschiedeten sich OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) (minus 0,7 Prozent) aus der Handelswoche.

Der Wig-20 (WIG 20) in Warschau kletterte um 1,21 Prozent auf 2476,82 Punkte. Für den WIG ging es um 0,97 Prozent auf 83 265,56 Stellen nach oben. Dino Polska führten die Liste der Kursgewinner mit einem Plus von 4,2 Prozent an. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien besonders stark. mBank gewannen 2,7 Prozent, Santander Polska (Santander Bank Polska) gewannen 2,6 Prozent und Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) kletterten um 2,3 Prozent.

In Prag verlor der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,31 Prozent auf 1492,45 Einheiten. Die Finanzwerte am tschechischen Handelsplatz zeigten sich überwiegend im Minus. Erste Group (Erste Group Bank) fielen um 0,6 Prozent und Komercni Banka (Komercni Banka AS) büßten 0,8 Prozent ein. Einzig Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) schlossen 0,2 Prozent höher./kat/szk/APA/edh/he