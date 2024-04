Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen überwiegend mit Gewinnen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend mit Gewinnen schlossen. Lediglich in Budapest ging es nach unten.

Am deutlichsten aufwärts ging es in Warschau. Der polnische Leitindex Wig-20 stieg um 1,18 Prozent auf 2460,99 Punkte. Der breiter gefasste WIGlegte um 0,97 Prozent auf 83 189,46 Zähler zu. Bei höheren Umsätzen zeigten sich in Warschau die Aktien der Internet-Auktionsplattform Allegro (Allegroeu Registered) fest: Sie gewannen 3,5 Prozent.

Der tschechische PX-Index (PX) beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,18 Prozent und 1550,34 Zählern. Gesucht waren im PX die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank): Sie legten bei höherem Volumen um 1,3 Prozent zu. Größere Abgaben gab es hingegen bei CEZ (CEZ AS): Die Titel des Stromerzeugers verloren 0,7 Prozent.

Der ungarische BUX verlor 0,67 Prozent auf 65 674,41 Zähler. Gebremst wurde der Index vor allem von OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon). Die Aktien der beiden Indexschwergewichte gaben jeweils um rund ein Prozent nach.

In Moskau ging es moderat nach oben. Der russische RTS-Index (RTS) hielt gegen Handelsschluss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 1160,60 Punkten./mik/spa/APA/bek/stw