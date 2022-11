Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag klar im Plus geschlossen. Der ungarische BUX stieg um 2,77 Prozent auf 43 812,28 Punkte, nachdem er am Freitag um 2,1 Prozent zugelegt hatte. Unter den Schwergewichten in Budapest gewannen die Titel der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) 3,8 Prozent. Die Mol-Papiere legten um um 2,1 Prozent zu.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann 0,90 Prozent auf 1233,21 Punkte. Hier betrug der Zuwachs zum Wochenausklang 2,7 Prozent. Die Papiere der schwergewichteten Erste Group (Erste Group Bank) setzten ihren jüngsten Höhenflug fort und stiegen um 1,3 Prozent. Die Titel der auch in Prag gelisteten österreichischen Bank waren am Freitag nach Geschäftszahlen um fast zehn Prozent hochgesprungen. CEZ (CEZ AS) gaben um 1,1 Prozent nach. Hier steht weiterhin die Entscheidung wegen einer möglichen Strompreisdeckelung im Fokus und belastete die Aktie.

Der polnische Wig-20 stieg um 1,05 Prozent auf 1618,14 Punkte zu, nach einem Aufschlag von 2,7 Prozent am Freitag. Der breiter gefasste Wig kletterte um 0,73 Prozent auf 52 682,32 Punkte. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen (minus vier Prozent), KGHM (plus 0,7 Prozent), Bank Pekao (plus 4,7 Prozent) und PKO Bank (plus 3,8 Prozent).

Der russische RTS-Index (RTS) gewann 4,25 Prozent auf 1140,78 Punkte, nachdem die russische Börse am Freitag feiertagsbedingt geschlossen gewesen war./ste/ger/APA/edh/he