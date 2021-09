Aktien Osteuropa Schluss: Einheitlich fester - Börse Moskau auf Hoch seit 2012

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag den Handel einheitlich höher beendet. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street als wichtigsten Unterstützungsfaktor zum Wochenauftakt.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) stieg um 0,34 Prozent auf 1288,89 Punkte. Nach oben gezogen wurde der PX vor allem von den Kurszuwächsen der Bankenwerte. Die Titel des Schwergewichts Erste Group (Erste Group Bank) verteuerten sich um 1,6 Prozent. Die Aktionäre der Komercni Banka (Komercni Banka AS) konnten ein Plus von 0,7 Prozent verbuchen. Moneta Money Bank legten um 0,3 Prozent zu.

In Budapest kletterte der ungarische Leitindex BUX um 0,32 Prozent auf 52 922,72 Zähler. Unter den stärker gewichteten Werten absolvierten die Papiere des Pharmaunternehmens Gedeon Richter mit plus 1,3 Prozent die auffälligste Kursveränderung. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) verbilligten sich hingegen um 0,6 Prozent. Die Anteilsscheine von Mol und der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) traten auf der Stelle.

Der polnische Leitindex Wig-20 verzeichnete in Warschau einen Gewinn von 1,15 Prozent auf 2387,74 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um ein Prozent auf 71 804,00 Zähler zu. Die vier umsatzstärksten Werte waren PZU, CD Projekt, KGHM und PKN Orlen mit Aufschlägen von 1 bis 3,6 Prozent.

Die Börse in Moskau ging ebenfalls mit Aufschlägen aus dem Handelstag. Der russische RTS-Index (RTS) rückte um 1,5 Prozent auf 1751,08 Punkte vor und erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2012./ste/pma/APA/bek/men