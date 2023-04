Aktien Osteuropa Schluss: Erneut dominieren Gewinne - Diesmal Warschau schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag erneut mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Lediglich in Warschau ging es etwas nach unten.

Die kräftigsten Zugewinne gab es in Budapest: Der ungarische Aktienindex BUX legte um 1,29 Prozent auf 44 100,87 Punkte zu. Die umsatzstärksten Titel waren vor dem Wochenende Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon), die um rund drei Prozent zulegten. Sehr fest schlossen auch MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) (plus 1,7 Prozent) und MOL (plus ein Prozent). OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) stiegen um 0,4 Prozent.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann 0,66 Prozent auf 1417,04 Zähler. Mit kleinen Kursgewinnen verabschiedeten sich Erste Group (Erste Group Bank) (plus 0,2 Prozent) und Komercni Banka (Komercni Banka AS) (plus 0,1 Prozent) aus dem Handel. Branchenkollege Moneta Money Bank verloren hingegen 0,8 Prozent. Sehr fest zeigten sich die Papiere von Versorger CEZ (CEZ AS) (plus drei Prozent).

An der Börse in Moskau stieg der RTS-Index (RTS) um 0,06 Prozent auf 1019,20 Zähler.

In Warschau verlor der Wig-20 hingegen 0,55 Prozent auf 1900,63 Punkte. LPP kletterten um 1,8 Prozent und Alior Bank legten um 1,4 Prozent zu, während Santander Bank Polska 2,4 Prozent einbüßten. Die Papiere von JSW gaben um 3,1 Prozent nach./kat/spa/APA/gl/he