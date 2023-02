Aktien Osteuropa Schluss: Erneut überwiegend Verluste - Moskauer Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag erneut überwiegend Kursverluste verbucht. Bereits zum Wochenausklang war es fast ausnahmslos abwärts gegangen. International fehlte es zugleich an Impulsen, denn in den USA blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Die Aktienmärkte in Westeuropa kamen daher kaum vom Fleck.

In Prag schloss der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 1,42 Prozent tiefer bei 1379,34 Punkten. Vor allem die Verluste der Schwergewichte CEZ (CEZ AS) und Erste Group (Erste Group Bank) belasteten. Die Titel des Energiekonzerns CEZ verloren 3,4 Prozent und die in Prag notierten Aktien der österreichischen Bank Erste Group gaben um 1,8 Prozent nach.

Der Budapester BUX ging mit minus 0,88 Prozent auf 45 225,86 Zähler aus dem Handel. Bei hohen Umsätzen gaben die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 1,4 Prozent nach. Die Anteile der Ölgesellschaft Mol büßten 1,8 Prozent ein. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) stiegen hingegen um 4,0 Prozent.

In Warschau schloss der Wig-20 mit minus 0,53 Prozent bei 1849,48 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,36 Prozent auf 60 242,74 Einheiten. Schwach zeigten sich insbesondere die Aktien von Banken. Bank Pekao verloren 2,1 Prozent und PKO Bank gaben um 1,8 Prozent nach. Die beiden zählten zudem zu den umsatzstärksten Aktien am polnischen Aktienmarkt.

Leicht im Plus schloss dagegen die Börse in Moskau. Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 0,14 Prozent auf 921,51 Einheiten, nachdem er sich am Freitag nach jüngst deutlichen Verlusten bereits etwas erholt hatte./ste/ger/APA/ck/he