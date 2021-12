Aktien Osteuropa Schluss: Fester am letzten Handelstag des Jahres

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag einheitlich höher geschlossen. Gut gesucht waren vor allem Bankwerte. Am letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel waren die meisten Orderbücher aber bereits geschlossen, so dass Händler von einem ruhigen Marktgeschehen sprachen. Lediglich in Ungarn gab es größere Aufschläge.

In Budapest legte der Leitindex BUX um 0,75 Prozent auf 50 720,71 Einheiten zu - auf Jahressicht ein Plus von rund 20 Prozent. Die größten Aufschläge verzeichneten unter den Standardwerten am heutigen Donnerstag die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) die 1,1 Prozent höher schlossen.

Die Börse in Prag beendete ihren letzten Handelstag mit leichten Aufschlägen. Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gewann 0,07 Prozent auf 1426,03 Punkte - eine Jahresperformance von plus 39 Prozent. Klare Gewinne verbuchten am Donnerstag unter den schwer gewichteten PX-Titel die Wertpapiere von Komercni Banka mit plus 1,1 Prozent.

Der polnische Leitindex Wig-20 in Warschau stieg um 0,22 Prozent auf 2266,92 Punkte, was für 2021 einem Plus von 14,2 Prozent entsprach. Bankentitel legten mehrheitlich zu: Santander Bank Polska und Alior gewannen jeweils 1,3 Prozent, PKO BP stiegen um 1,2 Prozent und Pekao um 0,9 Prozent.

Aufschläge verzeichnete auch die Moskauer Börse. Der russische RTS-Index (RTS) gewann 0,38 Prozent auf 1595,76 Punkte. Auf Jahressicht entsprach dies einem Zuwachs von rund 15 Prozent./sto/mik/APA/edh/he