Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Börsen in Warschau und Budapest geschlossen

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Prag und Moskau haben sich am Freitag den westeuropäischen Aktienmärkten angeschlossen und zugelegt. In Warschau und Budapest dagegen blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen.

Positive Impulse kamen durch erfreuliche Oktober-Wirtschaftsdaten aus den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China in die Märkte. In den Vereinigten Staaten war der Arbeitsmarktbericht überraschend stark ausgefallen, in China hatte sich die Stimmungslage in der Industrie überraschend verbessert.

In Moskau gewann der RTSI (RTS) 2,29 Prozent auf 1455,44 Punkte. Vor allem Aktien aus der Öl- und Gasbranche wurden favorisiert. So sprangen Surgutneftegas um 7,6 Prozent hoch, Rosneft Oil stiegen um knapp 2 Prozent, Lukoil (LUKOIL Oil Company) um 1,7 Prozent und GAZPROM um 1,5 Prozent.

In Prag rückte der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 1,04 Prozent auf 1061,83 Punkte vor. Das Handelsvolumen lag bei 0,22 Milliarden (Vortag: 0,44 Milliarden) tschechischen Kronen. Die Anteile von Komercni Banka (Komercni Banka AS) legten um 1,2 Prozent zu. Die Papiere des Herstellers von Antivirenprogrammen Avast gewannen 2,5 Prozent./mik/APA/ck/he