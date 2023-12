Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag und Budapest - Verluste in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa hat am Mittwoch der Prager Aktienmarkt recht deutliche Gewinne verzeichnet. Ansonsten hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Die meisten Händler dürften vor dem Jahreswechsel bereits ihre Auftragsbücher geschlossen haben. Deswegen dürfte das Handelsvolumen über die Feiertage abnehmen, ehe sich Investoren im kommenden Jahr wieder zurückmelden.

Der Prager PX (PX Prague Stock Exchange Index) stieg um 0,95 Prozent auf 1395,51 Punkte. Vor allem klare Gewinne in den Aktien des Versorgers CEZ (CEZ AS) (plus 3,6 Prozent) stützten das Leitbarometer. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) gewannen 1,2 Prozent.

Der BUX in Budapest legte um 0,32 Prozent auf 61 061,16 Punkte zu. Zuwächse von 1,2 Prozent verzeichneten die Anteile der MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications). Dagegen fielen die Kursbewegungen bei den restlichen, hoch bewerteten Aktien überschaubar aus: Richter etwa legten um fast ein halbes Prozent zu.

Nach den Zuwächsen am Vortag gab die Warschauer Börse nun etwas nach. Der Wig-20 (WIG 20) verlor 0,34 Prozent auf 2346,52 Zähler. Der WIG sank um 0,24 Prozent auf 78 555,50 Punkte.

Die Anteilsscheine der Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) verzeichneten Abgaben von 0,9 Prozent. Dagegen ging es für PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) um 1,2 Prozent hinauf.

In Moskau legte der RTS-Index (RTS) um 0,07 Prozent auf 1075,11 Zähler zu./sto/ste/APA/la/jha/