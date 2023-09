Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau - Verluste in Budapest und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Deutlichen Gewinnen in Warschau standen Verluste in Budapest und Moskau gegenüber, während die Kurse in Prag kaum von der Stelle kamen. Im Fokus stand - wie auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street - der monatliche US-Arbeitsmarktbericht.

Die weltgrößte Volkswirtschaft hat im August zwar mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten massiv nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote deutlich an - Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Der Anstieg der Stundenlöhne schwächte sich etwas deutlicher ab als prognostiziert.

Für den Wig 20 in Warschau ging es am Freitag um 1,16 Prozent auf 2050,94 Zähler hoch, nachdem er am Vortag noch ähnlich stark an Wert eingebüßt hatte. Der breiter gefasste WIG schloss 0,86 Prozent höher mit 69 017,61 Punkten.

ComArch verbuchten nach Zahlenvorlage ein Minus von einem Prozent. Das Softwareunternehmen hat im zweiten Quartal beim Nettogewinn nach Einschätzung der Erste-Group-Analysten positiv überrascht. Beim Umsatzausweis und bei den operativen Ergebnissen enttäuschte das Unternehmen hingegen.

Amrest legte ebenfalls Resultate für das abgelaufene Jahresviertel vor. Die Aktien des Restaurantbetreibers reagierten mit einem Plus von 5,1 Prozent. Hier hatten die Experten der Erste Group (Erste Group Bank) nach der Zahlenpräsentation eine positive Marktreaktion erwartet.

Der Prager PX (PX Prague Stock Exchange Index) gingen mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 1340,71 Zähler ins Wochenende. Unter den Schwergewichten verbilligten sich Erste Group um 1,1 Prozent. Kofola schlossen hingegen mit plus drei Prozent. Die vom Getränkehersteller angekündigte deutliche Dividendenerhöhung wurde von der Erste Group als kursunterstützend gewertet.

An der Budapester Börse verzeichnete der BUX ein Minus von 0,48 Prozent auf 55 504,98 Punkte. Damit ging eine negative Handelswoche mit einem Wochenverlust von 2,5 Prozent zu Ende. Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Blue Chips zeigten am Freitag die Aktien der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank mit einem Abschlag von 2,8 Prozent.

In Moskau schloss der RTS-Index (RTS) 0,35 Prozent tiefer bei 1055,43 Punkten./ste/kat/APA/gl/men