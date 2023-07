Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Positives Umfeld stützt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag zugelegt. Damit konnten sie an einen guten Wochenstart anknüpfen. An den europäischen Leitbörsen herrschte ebenfalls eine positive Stimmung, trotz eingetrübter Konjunkturerwartungen in Deutschland.

In Prag legte der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,53 Prozent auf 1284,35 Punkte zu. Insbesondere die schwergewichteten Titel von CEZ (CEZ AS) (plus 0,6 Prozent), Erste Group (Erste Group Bank) (plus 0,5 Prozent) und der Komercni Banka (Komercni Banka AS) (plus 1,1 Prozent) konnten überzeugen.

In Warschau schloss der Wig-20 0,64 Prozent höher bei 2054,39 Zählern, nachdem er schon am Freitag und Montag klar im Plus aus dem Handel gegangen war. Der breit gefasste Wig gewann 0,62 Prozent auf 67 934,82 Punkte.

Die Schwergewichte PKN Orlen (plus 1,1 Prozent) und PKO Bank (plus 0,4 Prozent) stützten die polnischen Indizes. Aktien des Bergbaukonzerns KGHM stiegen um 1,5 Prozent. Generell war es ein positiver Tag für polnische Bergbauunternehmen.

In Budapest stieg der BUX um 0,86 Prozent auf 50 549,40 Punkte. Unter den Schwergewichten am ungarischen Markt legten die Wertpapiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 0,8 Prozent zu.

Der russische RTS-Index (RTS) gewann 0,45 Prozent auf 997,64 Punkte./kve/sto/APA/la/jha/