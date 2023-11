Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne überwiegen - Nur Moskau moderat im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag überwiegend höher geschlossen. Die in den kommenden Tagen anstehenden Preisdaten aus der Eurozone und den USA waren kein Hindernis, wieder auf Gewinnkurs zu gehen - zu Wochenbeginn hatte es noch teils klare Verluste gegeben. Am Dienstag verzeichnete lediglich Moskau moderate Kursabschläge.

Am Warschauer Aktienmarkt stieg der Leitindex WIG 20 um 1,43 Prozent auf 2239,69 Punkte. Der breit gefasste WIG gewann 1,41 Prozent auf 75 010,76 Zähler. Unter den Standardwerten kletterten die Aktien von Orlen (PKN ORLEN) um 1,3 Prozent. Im Finanzbereich gewannen Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) 1,8 Prozent. PKO Bank Polski stiegen um zwei Prozent.

Der BUX in Budapest beendete den Handelstag mit einem Plus von 2,30 Prozent bei 57 176,11 Zählern. Vor allem der Gewinn von 4,5 Prozent bei OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) stützten den ungarischen Leitindex. Unter den weiteren schwer gewichteten Titeln stiegen Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) um 1,2 Prozent. MOL gewannen knapp ein Prozent.

In Prag schloss der PX (PX Prague Stock Exchange Index) mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 1384,06 Punkten. Zuwächse von 1,4 Prozent gab es bei Vig (Vienna Insurance). Moderater hinauf ging es bei CEZ (CEZ AS): Die Titel des Versorgers gewannen 0,4 Prozent. Moderat abwärts ging es für die Anteile der schwer gewichteten österreichischen Erste Group (Erste Group Bank) (minus 0,3 Prozent) und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) (minus 0,2 Prozent).

In Moskau verabschiedete sich der RTS 0,30 Prozent tiefer bei 1128,61 Punkten aus dem Handel./mik/APA/gl/he