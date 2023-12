Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne vor allem in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag höher geschlossen. Die stärksten Kursgewinne gab es in Moskau, während der Handelsplatz in Prag nur moderat zulegte. Die klaren fundamentalen Handelsimpulse wurden vor dem näher rückenden Jahreswechsel aber vermisst. Auch von Unternehmensseite gestaltete sich die Meldungslage sehr dünn.

Der PX-Index (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag legte um 0,16 Prozent auf 1381,84 Punkte zu. Die Aktien des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) fielen um 0,9 Prozent. Aufwärts hingegen ging es unter den Schwergewichten am tschechischen Aktienmarkt mit der Erste Group (Erste Group Bank) (plus 0,3 Prozent) und mit Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) (plus 1,6 Prozent).

Der ungarische BUX beendete den Tag mit einem Zuwachs von 0,28 Prozent bei 60 538,62 Zählern. Unter den Schwergewichten in Budapest zeigten die Papiere der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank mit plus 0,9 Prozent die auffälligste Veränderung. Zudem wurden die OTP-Titel mit sehr deutlichen Abstand am häufigsten gehandelt.

Höher ging es auch in Warschau. Der polnische Wig-20 (WIG 20) stieg um 0,61 Prozent auf 2334,50 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 0,64 Prozent auf 78 144,18 Zähler.

Die vier umsatzstärksten Werte waren am Berichtstag PKN ORLEN (plus 2,1 Prozent), PKO (PKO Bank Polski) Bank (plus 2,6 Prozent), Allegro (Allegroeu Registered) (minus 1,3 Prozent) und Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) (plus 2,7 Prozent).

Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 1,40 Prozent auf 1075,50 Punkte./ste/ger/APA/la/jha/