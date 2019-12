Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne zum Auftakt der Weihnachtswoche

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die größten osteuropäischen Börsen haben zum Auftakt der Weihnachtswoche allesamt zugelegt. Der Prager Leitindex verbuchte zugleich seinen siebten Gewinntag innerhalb der letzten acht Sitzungen. Marktteilnehmer sprachen insgesamt von einem ruhigen und impulsarmen Handelstag mit dünnen Umsätzen an den osteuropäischen Aktienmärkten.

In Moskau ging der Leitindex RTSI (RTS) am Montag mit einem Aufschlag von 0,74 Prozent auf 1535,00 Punkte aus dem Tag.

In Budapest stieg der Leitindex BUX um 0,83 Prozent auf 45 984,46 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf magere 4,9 (Vortag: 19,5) Milliarden ungarische Forint. Unter den Schwergewichten stach die Pharmaaktie Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) mit plus 1,1 Prozent hervor. Die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) verbuchten knapp dahinter ein Plus von einem Prozent. Während zudem die Aktien der Ölgesellschaft MOL um 0,6 Prozent stiegen, gaben die von Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) um 0,3 Prozent nach.

In Prag gewann der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,58 Prozent auf 1114,73 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,24 (Vortag: 0,91) Milliarden tschechischen Kronen. Überwiegend aufwärts ging es im tschechischen Finanzbereich. Die Aktien der Moneta Money Bank legten um 1,6 Prozent zu und die der Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 1,2 Prozent. Die Anteilscheine des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) gewannen 0,9 Prozent.

In Warschau legte der Wig-30-Index um 0,35 Prozent auf 2454,10 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig rückte um 0,39 Prozent auf 57 427,95 Punkte vor. Mit Blick auf die Branchen präsentierten sich vor allem einige Bankenwerte stark. Die Papiere der MBank legten um 4,2 Prozent zu und die der Bank Zachodni stiegen um 1,5 Prozent. Die Aktien der Bank Pekao gewannen zugleich 1,2 Prozent./APA/ck/he