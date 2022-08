Aktien Osteuropa Schluss: Höher bis auf Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend höher geschlossen. Lediglich in Budapest ging es etwas nach unten.

An der Prager Börse legte der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,72 Prozent auf 1261,73 Punkte zu. Tagesgewinner waren Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit plus 2,2 Prozent.

In Warschau verbuchte der polnische Wig-20 einen Zuwachs von 0,58 Prozent auf 1735,07 Punkte. Der breiter gefasste Wig-Index stieg um 0,53 Prozent auf 56 070,42 Zähler. Die Aktien des Einzelhandelskonzerns Dino Polska gewannen 2,8 Prozent.

Nach unten ging es hingegen in Budapest. Der ungarische BUX fiel um 1,1 Prozent auf 43 662,95 Punkte. Belastet wurde er vor allem von den Kursverlusten von 2,3 Prozent beim Ölkonzern MOL sowie von den Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON), die um 1,7 Prozent nachgaben.

Gewinne gab es zum Wochenschluss in Moskau. Der RTS-Index (RTS) beendete den Tag mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 1116,32 Punkten./mik/ger/APA/ajx/he