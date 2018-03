Aktien Osteuropa Schluss: Klare Verluste

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - In einem schwachen westeuropäischen Marktumfeld haben Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag ebenfalls überdurchschnittlich nachgegeben. Die Furcht vor einem Handelskonflikt mit den USA dürfte die Anleger verunsichert haben. Der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vorabend lieferte keine besonderen Überraschungen. In Moskau fiel der Leitindex RTSI (RTS) um 0,88 Prozent auf 1258,89 Punkte.

Der Warschauer Wig-30 verlor 1,93 Prozent auf 2627,45 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,76 Prozent auf 59 862,55 Punkte und sackte damit unter die Marke von 60 000 Zählern. Bank Pekao verloren über 1 Prozent und PKO Bank Polski sogar 3,79 Prozent. Gegen den Trend stemmte sich Bank Zachodni mit einem Plus von fast 1 Prozent. Mit leichten Kursgewinnen präsentierten sich die Aktien von PGNiG (plus 0,17 Prozent).

Der ungarische Leitindex BUX fiel um 2,32 Prozent auf 37 350,75 Punkte. Unter den Einzelwerten zeigten sich vor allem Schwergewichte mit deutlichen Kursverlusten. Allen voran sackten Mol um 3,8 Prozent ab. Die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter fielen um 2,30 Prozent. Aufschläge kamen aus der zweiten Reihe von Waberers mit einem Plus von über einem Prozent. Auch Elso Hazai Energia-portfolio (EHEP) stiegen über zwei Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) büßte 0,69 Prozent auf 1118,73 Punkte ein. Positive Impulse gaben Geschäftszahlen. So stiegen die tschechischen Notierung der Vienna Insurance Group (VIG) nach Vorlage von Jahreszahlen zu 2017 um 0,44 Prozent. Noch deutlicher legten die Aktien von Tatry mountain resorts zu. Die Papiere des Spezialisten für Erlebniskonzepte in Bergregionen stiegen um 2,86 Prozent. Klare Verlierer waren die Aktien des Senderbetreibers CETV mit einem Abschlag von 2,36 Prozent. Erste Group sackten in einem besonders schwachen Branchenumfeld um 2,85 Prozent ab./mad/APA/edh/he