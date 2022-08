Aktien Osteuropa Schluss: Klare Verluste in Warschau - Prag und Moskau legen zu

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Osteuropa haben sich am Dienstag die Handelsplätze in Warschau und Budapest der international trüben Stimmung an den Aktienmärkten angeschlossen. Aktuell hält die Furcht vor einem starken wirtschaftlichen Abschwung die Anleger in Schach, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte bereits am Freitag auf eine straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation eingestimmt hatte.

In Warschau sackte der Wig-20 um 2,43 Prozent auf 1535,11 Punkte ab. Der breiter gefasste Wig verlor 2,02 Prozent auf 50 240,74 Zähler. Unter Druck kamen an der Börse in Warschau Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen und fielen um 4,7 Prozent.

Der ungarische BUX fiel um 0,63 Prozent auf 42 362,17 Zähler. Belastet wurde der Index vor allem von den Kursverlusten der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) in Höhe von 3,2 Prozent.

Nach oben hingegen ging es in Prag. Der PX-Index (PX Prague Stock Exchange Index) stieg um 1,57 Prozent auf 1182,91 Punkte. Bankwerte erholten sich von ihren Vortagesverlusten: Erste Group (Erste Group Bank) zogen um 3,0 Prozent an, Aktien der Moneta Money Bank stiegen um 2,6 Prozent.

Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 1,15 Prozent auf 1211,82 Punkte./mik/spa/APA/la/nas