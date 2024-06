Aktien Osteuropa Schluss: Kursgewinne überwiegen - Moskau im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Donnerstag überwiegend im Plus aus dem Handel gegangen. Einbußen verzeichnete hingegen Moskau. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street wurden Kursgewinne verbucht.

Der PX in Prag stieg um 0,24 Prozent auf 1537,96 Punkte. Die Papiere des Schwergewichtes Erste Group (Erste Group Bank) verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Aktien des Getränkeherstellers Kofola stiegen um ein Prozent.

Der ungarische BUX verbuchte ein Plus von 0,96 Prozent auf 70 327,34 Zähler. Hier zeigte unter den Schwergewichten die OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank mit plus 1,3 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Die Mol-Papiere verbesserten sich um 1,1 Prozent.

In Warschau ging es mit den Aktienkursen ebenfalls nach oben. Der Wig-20 gewann 0,24 Prozent auf 2497,82 Punkte. Der marktbreite WIG legte 0,19 Prozent auf 86 549,62 Zähler zu. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKO (PKO Bank Polski) Bank (plus 1,3 Prozent), Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) (plus 0,5 Prozent), PKN ORLEN (plus 0,2 Prozent) und Allegro (Allegroeu Registered) (minus 0,3 Prozent).

Kety schlossen mit plus 1,2 Prozent. Das Industrieunternehmen hatte vorläufige Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Der prognostizierte Umsatzanstieg in Höhe von fünf Prozent lag über den Erwartungen der Analysten der Erste Group.

Leicht ins Minus ging es hingegen für die russische Börse. Der RTS-Index (RTS) gab in Moskau um 0,20 Prozent auf 1151,93 Punkte nach, nachdem er zur Wochenmitte 2,4 Prozent nach oben geklettert war./ste/mha/APA/bek/jha/