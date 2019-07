Aktien Osteuropa Schluss: Kursgewinne vor allem in Moskau und Budapest

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Ohne einheitliche Tendenz haben Osteuropas Börsen am Mittwoch den Handel beendet. Während die Kurse in Moskau und Budapest zulegten, bewegten sich die Börsenbarometer in Warschau und Prag kaum von der Stelle.

Der Moskauer Leitindex RTSI (RTS) stieg um 0,92 Prozent auf 1407,64 Punkte. Am Freitag war der Index auf den höchsten Stand seit fünf Jahren geklettert, anschließend hatte er stagniert.

In Budapest legte der BUX um 0,62 Prozent auf 40 577,79 Punkte zu. Die Europäische Kommission hatte die Schätzung des ungarischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht. Das Wachstum soll demnach in diesem Jahr 4,4 Prozent erreichen. Zuvor war die Kommission von 3,7 Prozent Wachstum ausgegangen.

Bei einem Blick auf die Schwergewichte im Bux waren überwiegend Gewinne auszumachen. Den größten Aufschlag verbuchten die Anteilscheine von OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON), die 1,49 Prozent fester schlossen.

In Prag schloss der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,11 Prozent niedriger bei 1047,25 Punkten. Mit Blick auf die Einzelwerte gewannen die Anteilscheine des Medienkonzerns CETV (Central European Media Enterprises) 2,88 Prozent und erklommen damit die Spitze des PX. Am Ende des Index gaben die Papiere des Spirituosenkonzern Stock um 1,89 Prozent nach.

Die Warschauer Börse beendete am Mittwoch eine dreitägige Verlustserie. Der Wig-30 schloss 0,06 Prozent höher bei 2661,90 Punkten. Der breiter gefasste Wig gewann 0,07 Prozent auf 60 242,61 Zähler. Finanzwerte zeigten überwiegend Schwäche. So verloren die Aktien von Alior Bank, Bank Pekao und PKO Bank Polski sowie des Versicherers PZU 0,48 bis 1,35 Prozent./sto/APA/bek/he